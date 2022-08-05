حماس: اسرائيل بدأت التصعيد وعليها دفع الثمن

وقالت الحركة في بيان لها: "العدو الإسرائيلي من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة وارتكب جريمة جديدة وعليه ان يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها".وأضافت: "المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة ولم يعد ممكنا القبول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه ".واشارت الحركة الى ان "المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك وستوازن الردع وستبقى تلاحق الاحتلال وستهزمه كما هزمته في كل المعارك وفي كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضا، وعلى كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين".وفي وقت سابق استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية نقطة لسرايا القدس بشمال القطاع، مما تسبب في مقتل تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس (لواء غزة والشمال) واصابة اخرين".