الصحة الفلسطينية تحصي ضحايا الغارات الاسرائيلية على غزة

وقالت الوزارة في بيان لها، ان "عدد الضحيا الذين سقطوا جراء الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت إلى 7 اشخاص بينهم طفلة (5 سنوات)، بينما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقتل قيادي بارز فيها".واضافت، أن "القصف أدى أيضا إلى إصابة 40 شخصا".ونعت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري "أبو محمود"، قائلة إنه "ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة".بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 15 شخصا من نشطاء "الجهاد الإسلامي" قتلوا في الهجوم على القطاع.