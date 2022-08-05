مجدداً.. قصف إسرائيلي يستهدف غزة

وقالت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، بأن الطائرات الحربية قصفت بأكثر من 15 صاروخا على منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب محافظة غزة.وأشارت إلى أن "طائرات أخرى قصفت منطقتي جبل الكاشف وعزبة بيت حانون شمال القطاع، بعدة صواريخ، دون الحديث عن إصابات في صفوف المواطنين حتى إعداد هذا الخبر. كما قصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق في بلدتي بيت لاهيا، وبين حانون شمال القطاع".وفي محافظة خان يونس، "شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات غرب خان يونس جنوب القطاع".وأشارت إلى أن "الطائرات الحربية والاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة في سماء خان يونس"، مبينة أن "طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ غرب رفح جنوباً".وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت "المقاومة" الفلسطينية، رشقات كثيفة من الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن "صواريخ المقاومة استهدفت مستوطنات غلاف غزة، حيث انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة".يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفاً على شقة سكنية في فرج الشفاء بمدينة غزة ما أسفر عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.وأسفر القصف الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 10 فلسطينيين، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة العشرات بجراح مختلفة.