بايدن يصف نفسه بـ"نائب الرئيس" في زلة لسان جديدة (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة جديدة لموقف محرج بسبب زلة لسان، واصفا نفسه بـ"نائب الرئيس".

فخلال لقاء في اجتماع افتراضي مع المديرة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز"، ماري بارا، قال بايدن: "لن أكون قادرا على القيام بذلك، لأنني لا أستطيع قيادة سيارة بينما أنا نائب الرئيس"، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست".

وأعرب بايدن عن أسفه لعدم قدرته على شراء سيارة كورفيت الكهربائية، حيث تخطط الشركة لإطلاق كورفيت هايبرد في وقت مبكر من عام 2023، متبوعا بنموذج كهربائي بالكامل.



ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بايدن لموقف محرج بسبب زلة لسان، حيث أشار في وقت سابق، إلى كاميلا هاريس باعتبارها "الرئيسة" في 4 مناسبات على الأقل، كان آخرها يناير/كانون الثاني 2022.