حديث أممي جديد يخص نزع السلاح النووي

وقال غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي لحظر الأسلحة النووية، الذي يتم الاحتفال به في 6 أغسطس: "أهم شيء هو استئناف التزامات نزع السلاح وعملية نزع السلاح نفسها".وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تأخذ جميع الدول على عاتقها التزامات جديدة بعدم استخدام الأسلحة النووية.وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "سأكون سعيدا جدا إذا تم قبول مبدأ عدم استخدام الأسلحة النووية أولا من قبل جميع الدول التي لديها إمكانات نووية".