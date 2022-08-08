"اجتياح تايوان".. حديث أمريكي عن مؤشرات

وأضاف المسؤول، بحسب "سكاي نيوز عربية" طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن جيش التحرير الشعبي الصيني "يواصل انتهاك سيادة مياه تايوان وأجوائها وهو يستخدم كل الأسلحة الثقيلة بما فيها الغواصات لتهديد الجزيرة".وتوقّع المسؤول العسكري الأميركي أن "تُصعّد الصين من عملياتها العسكرية في الأسابيع المقبلة وإنفاذ عمليات إنزال وهمية، تمهيدا لاحتمال جديّ بالقيام بعمل ما ضد تاييبه".ولفت المسؤول إلى أن الاتصالات مقطوعة بين وزارتي الدفاع الأميركية والصينية، على خلاف التواصل الذي كان يجريه دوريا رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأميركية مع نظيره الصيني ضمن ما يُعرف بـ"آلية الاستشارات الأميركية – الصينية لسلامة مياه المنطقة".وأكد المسؤول العسكري أن واشنطن، وتحديدا "البنتاغون"، لا ترغب في التصعيد مع الصين ولا تعتبر زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلا "ذريعة" وظّفتها القيادة الصينية لتنفيذ أجندتها العدائية تجاه الشعب التايواني.