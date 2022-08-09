بالزغاريد والدعاء.. هكذا ودعت ابنها والدة الشاب الفلسطيني إبراهيم النابلسي (فيديو)

السومرية نيوز – متابعة

بالزغاريد والدعاء، ودعت ابنها والدة الشاب المطارد الفلسطيني، إبراهيم النابلسي، الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في نابلس، مؤكدة أن "هناك مئة إبراهيم غيره".



وقالت والدة إبراهيم النابلسي أمام حشد من الناس: "إبراهيم قتلوه..بالعكس..هناك 100 إبراهيم غيره..كلكم إبراهيم..الحمد الله..إبراهيم انتصر".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اغيتال القياديين البارزيين في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح جراء العدوان الإسرائيلي على نابلس.

وقالت الوزارة في بيان، "استشهاد 3 اشخاص بينهم إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وهما من قادة كتائب شهداء الأقصى واصابة 40 إصابة بينها 4 حالات حرجة جراء العدوان الإسرائيلي على نابلس".

وإبراهيم النابلسي أحد أبرز المطلوبين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وسبق أن نجا أكثر من مرة من الاغتيال بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في نابلس وجنين.