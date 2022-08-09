"تويتر" يحجب حساب وزارة الخارجية الروسية

وقالت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": "حجبت إدارة موقع "تويتر" في ليلة 5 اب الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنكليزية لمدة 7 أيام. والسبب هو نشر مقتطفات من مؤتمر صحفي لقائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي إيغور كيريلوف، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة".وأكدت أن "منشور وزارة الخارجية الروسية مع اقتباس وزارة الدفاع الروسية حول احتمال أن تكون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية متورطة في ظهور فيروس "كورونا" الجديد أثار رد فعل حاد"، مشيرة إلى أن "هناك محاولة خرقاء أخرى لإسكات روسيا".وأشارت زاخاروفا إلى ان "هذا النوع من العقوبات يطبق على الوزارة لأول مرة"، مضيفة أنه "من الممكن حجبنا، ولكننا سنجد طريقا آخرا دائما".