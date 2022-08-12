"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إن "أجزاء من جنوب ووسط وشرق إنجلترا انتقلت رسميا إلى حالة الجفاف بعد فترة طويلة من الطقس الحار الجاف".وتحدث ظاهرة شياطين الغبار بشكل متكرر في المناطق الصحراوية، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا في مناطق الغابات ويمكن أن تصل سرعة الرياح داخلها إلى 27 كيلومترًا في الساعة.وقال وزير المياه ستيف دوبل في بيان "طمأنتنا جميع شركات المياه بأن الإمدادات الأساسية لا تزال آمنة، نحن مستعدون بشكل أفضل من أي وقت مضى لفترات الطقس الجاف، لكننا سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، بما في ذلك الآثار المترتبة على المزارعين والبيئة، واتخاذ المزيد من الإجراءات حسب ما تقتضي الحاجة".وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا إن "شهر تموز الماضي كان الأكثر جفافاً في إنجلترا منذ عام 1935، إذ بلغ متوسط هطول الأمطار 23.1 مليمتر أي 35% فقط من المتوسط لهذا الشهر".ويجف الينبوع الطبيعي الذي يغذي النهر أو منبعه في معظم فصول الصيف، ولكن هذا العام، وصل الجفاف إلى مجرى النهر بشكل أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة، وفقاً لملاحظات خبراء الحفاظ على البيئة.