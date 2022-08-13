افغانستان.. انفجار يهز كابول

السومرية نيوز – متابعة

وقع انفجار في منطقة عرفاني الكائنة في الحي الثالث عشر غرب العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، وفق ما أفادت صحيفة "إطلاعات" المحلية.



ورجحت الصحيفة أن يكون الانفجار استهدف مركز توزيع بطاقات الهوية الإلكترونية على الطريق البالغ طوله 20 متراً.

ولم ترد أنباء عن طبيعة الانفجار أو الضحايا، فيما لم يصدر أي تعليق من حركة طالبان.

وتصاعدت الهجمات في مناطق مختلفة من أفغانستان لاسيما في العاصمة كابول في الأيام الأخيرة.

ووقع انفجار في 5 من آب/أغسطس الجاري، واستهدف منطقة تقطنها أغلبية شيعية.

وأوقع الانفجار وفق ما أعلنته الشرطة في كابول ثمانية قتلى على الأقل فيما أصيب 18 آخرون بجروح، مع إحياء الشيعة ذكرى مقتل الإمام الحسين.

بعد ذلك بيومين، وقع انفجار شديد في ميدان سبين كلي، غرب كابول، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء ”آماج نيوز“ الأفغانية المستقلة.

والخميس الماضي، لقي القيادي في طالبان الشيخ رحيم الله حقاني، العضو الأكثر نفوذاً في جماعة حقاني، مصرعه جراء انفجار في كابول.

وقالت وسائل إعلام أفغانية إن مقتل حقاني كان نتيجة هجوم انتحاري، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجار.