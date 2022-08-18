مفصولة الرأس ومقيدة بالسلاسل.. العثور على جثة شخص في مصر

ونقلت وسائل اعلام مصرية ان "حيثيات الجريمة المأساوية تعود، عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول، في صباح اليوم الخميس، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على الجثة المجهولة على قضبان قطار أبو قير، بمنطقة دربالة بسيدي بشر في المحافظة المصرية".واضافت، انه "تبين للسلطات الأمنية في محافظة الإسكندرية من خلال الفحص، وجود جثة شخص مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، مقيد بـ"جنزير وقفل" على قضبان السكة الحديد، بجوار سوق دربالة".وقالت سلطات الأمن إنه "بمناظرة الجثة تبين أن المجني عليه يرتدي تي شيرت، وبنطلونًا كحلي اللون، وشبشبًا، ومفصول الرأس عن الجسد تمامًا، وغارقًا في الدماء من الجزء العلوي من الجسد، دون أي إصابات أخرى في باقي الجسد".وبدورها، نقلت السلطات "الجثة إلى مشرحة الإسعاف بمنطقة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول".وأكدت السلطات أنه "جار التحريات حول الواقعة، لمعرفة الجناة الذين قيدوا القتيل بهذه الطريقة بهدف قطع القطار لرأسه".