الدفاع التركية تعلن مقتل "رقيب" في شمال العراق

السومرية نيوز ـ دوليات



اعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل احد جنودها في شمال العراق.



وذكرت الدفاع التركية في بيان لها، أن "الرقيب أوكان متيوز قتل في شمال العراق، نتيجة انفجار عبوة ناسفة".



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