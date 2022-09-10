ثلاث وفيات بالكوليرا في دولة مجاورة للعراق

وأعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية رصدها "إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة" مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات.وناشدت "المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا".والسبت أعلنت الإدارة الذاتية الكردية أن المؤسسة العامة للمياه في الإدارة المدنية لدير الزور باشرت توزيع خزان سعة 1000 لتر من مادة الكلور السائل على وحدات المياه بريف دير الزور الغربي.وأشارت إلى أن الخطوة هي "إجراء احترازي للوقاية من مرض الكوليرا".وأعلنت وزارة الصحة السورية عن 15 إصابة بالكوليرا في محافظة حلب الخاضعة بمعظمها لسيطرة الحكومة، وأن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.