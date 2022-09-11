تحذيرات من "تسونامي".. زلزال جديد يضرب بابوا غينيا الجديدة

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة شرق بابوا غينيا الجديدة اليوم الأحد.كما أصدر نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة، تحذيرا بعد الزلزال من حدوث موجات تسونامي.