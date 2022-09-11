اتفاق عراقي ـ إيراني جديد بشأن السفر بين البلدين

وقال محمدي بخش في مقابلة لوكالة "ارنا" الايرانية وتابعته السومرية نيوز: بشأن المحادثات الأخيرة مع العراق لتسهيل وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين، أن أكثر من 120 رحلة جوية منتظمة بين إيران والعراق كانت قائمة وقد ارتفعت في موسم الأربعينية إلى ألف رحلة جوية.وأضاف أن الطلب على السفر الجوي من إيران إلى العراق يزيد عن ألف رحلة وتقرر رفع القيود المفروضة على عدد الرحلات حتی نهاية شهر صفر خلال لقاءات متواصلة مع مسؤولي منظمة الطيران المدني العراقية، وكذلك مسؤولي مطاري النجف وبغداد.وبين: سيقدم العراق التسهيلات اللازمة للرحلات الجوية الإيرانية، وفي المقابل قدمنا معدات الدعم الأرضي في المطارات لمطار النجف.واشار الى انه: ننصح الزوار الإيرانيين المشاركين في زيارة الأربعين الحسيني بالعودة إلى البلاد اليوم (الأحد) وغدًا (الاثنين) لأن شركات الطيران والخطوط الجوية لديها مقاعد شاغرة أكثر في هذين اليومين.