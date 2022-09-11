نعش الملكة إليزابيث يصل الى إدنبرة

ونقلت وسائل اعلام بريطانية، مراسم وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية، إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، المقر الرسمي للعائلة المالكة في العاصمة الأسكتلندية، حيث سيرقد في غرفة العرش حتى الثلاثاء قبل نقله إلى لندن.وكان قصر باكنغهام، قد اعلن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا الخميس الماضي.وبدأت الرحلة الأولى بمسار نعش الملكة إليزابيث الثانية، الأحد، وذلك بمغادرة قلعة بالمورال، وتبلغ مدة الرحلة 6 ساعات إلى إدنبرة وقصر هوليرود هاوس، المقر الرسمي للعاهل البريطاني في اسكتلندا.ويوم الاثنين، سيتم نقل جثمانها في موكب من القصر إلى كاتدرائية سانت غايلز، حيث سيظل هناك حتى يوم الثلاثاء.وسينقل التابوت بعد ذلك من إدنبرة إلى قصر باكنغهام في لندن.وسيتم نقل التابوت مرة أخرى، يوم الأربعاء، من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر، وذلك حتى صباح يوم الجنازة الرسمية الاثنين، 19 أيلول.وفي 19 أيلول، الساعة 10:44 صباحًا، سيأخذ موكب التابوت من قصر وستمنستر إلى كنيسة وستمنستر أبي، حيث ستقام مراسم الجنازة الرسمية.بعد الجنازة، سيؤخذ التابوت مرة أخرى في موكب من وستمنستر أبي إلى ويلينغتون آرك. ومن هناك إلى قلعة وندسور. وبمجرد وصولها إلى وندسور، سينتقل التابوت إلى كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور حيث موقع دفن الملكة إليزابيث الثانية.