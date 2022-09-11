أعلى من ما قدمه العراق.. روسيا تعرض على الهند توريد النفط

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين هنود لم تذكر هويتهم أن "التخفيضات الكبيرة" على النفط الروسي، ستكون أعلى من تلك التي قدمها العراق في الشهرين الماضيين.وذكرت الخارجية الهندية أن الروس في المقابل "يطلبون من الهند عدم دعم اقتراح مجموعة السبع"، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن هذه القضية لاحقا، مع تقدم المفاوضات مع جميع الشركاء.وفي أوائل سبتمبر، وافقت دول مجموعة السبع على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، بهدف تقليص دخل روسيا وتقويض قدرتها على تمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والحد من نمو أسعار الطاقة العالمية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستوقف إمدادات الطاقة للدول التي تتخذ قرارات سياسية تتعارض مع شروط العقود.