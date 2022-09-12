رسميا.. مصرف لبنان يتوقف عن دعم المحروقات

وذكرت وسائل اعلام لبنانية انه "من اليوم بات سعر صفيحة البنزين في لبنان (ما يعادل 20 لتر) يحتسب كليا على سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي سجل مؤخرا 35400 ليرة لبنانية، في حين أن طريقة التسعير السابقة كانت تعتمد على سعر الدولار على منصة صيرفة والذي يبلغ حاليا 28200 ليرة لبنانية".وأضافت انه "بحسب جدول أسعار المحروقات الجديد الذي صدر اليوم عن وزارة الطاقة، ارتفع سعر الغاز 2000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 1000 ليرة.وأصبحت الأسعار كالآتي:البنزين 95 أوكتان 638000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 653000 ليرة، المازوت 790000 ليرة، والغاز 350000 ليرة.وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن "المواطن لن يشعر بارتفاع الأسعار جراء رفع الدعم كون أسعار النفط العالمية تنخفض أساسا، وبالتالي فإن سعر صفيحة البنزين لن يتجاوز الـ650 ألفا".