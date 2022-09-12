إيران تكشف عن تصميم طائرات لضرب مدن إسرائيلية

وقال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن "قيادة الجيش الإيراني خصصت الطائرة المسيّرة "آرش 2 " الانتحارية الدقيقة لضرب مدينتي حيفا وتل أبيب في الأراضي المحتلة ونحن بانتظار التوجيهات لاستخدامها".وأضاف أن "هذا النوع من الطائرات تم تصميمه خصيصًا لمهاجمة حيفا وتل أبيب"، معتبرا أن "التدريبات العسكرية الأخيرة للقوات البرية في الجيش الإيراني كانت مختلفة عن التدريبات السابقة".وأوضح القائد في الجيش الإيراني أن "هذه التدريبات كانت مختلفة عن التدريبات السابقة التي كان لها نهج دفاعي، ولقد أجرينا تدريبات كانت هجومية وموجهة نحو الهدف".واشار إلى أن "هذا التوجه يعد تغييرا هاما لمن يراقب العمليات العسكرية".وأجرت القوات البرية في الجيش الإيراني الأسبوع الماضي، مناورات عسكرية هي الأكبر في منطقة نصر آباد بمحافظة أصفهان وسط إيران استمرت يومين.ووصف العميد حيدري طائرة "آرش 2" بأنها "طائرة فريدة"، قائلا: ”لقد خصصناها لمهاجمة تل أبيب وحيفا".