أمريكا تنسحب من قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين لروسيا

وقال إيفين في حديث لوكالة "نوفوستي": "كانت عندنا التجارة جيدة جدا مع الولايات المتحدة وكانت تدخل دائما قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين، وهي خارجها حاليا. أي أننا نشهد انخفاضا في التجارة مع الولايات المتحدة بمقدار نحو 65%وأشار في الوقت ذاته إلى دخول الهند هذه القائمة، مضيفا: "تستورد بشكل حيوي منتجات قطاع الوقود والطاقة والصناعات الكيميائية. كما أنها زادت تصدير المنتجات الصيدلانية والمواد الغذائية إلى بلادنا”>وكشف المسؤول أن قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين لروسيا تضم حاليا الصين وهولندا التي تعتبر مركزا لتجارة الطاقة الروسية وتركيا وألمانيا وبيلاروس وكوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا وكازاخستان والهند.وأوضح: "كانت الصين تحتل المرتبة الأولى دائما. والآن تمثل الصين حوالي 20% من إجمالي تجارة روسيا مع العالم. أما بلدان الاتحاد الأوروبي، فعلى الرغم من أنها قد خفضت تجارتها (معنا)، إلا أنها لا تزال تشكل كتلة كبيرة إلى حد ما. وككتلة هي أكبر من الصين".