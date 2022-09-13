واشنطن تمنح لافروف تأشيرة الدخول للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الخارجية، أن "التأشيرات سُلمت اليوم للافروف وعدد من المرافقين".وأضافت: "نتوقع صدور التأشيرات لأعضاء الوفد المتبقين، وحلا سريعا لمسائل لوجستية في ضوء العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة".وكانت موسكو قد عبرت في وقت سابق عن قلقها لعدم صدور التأشيرات لـ56 من ممثليها في الوفد الروسي الذي يترأسه لافروف في اجتماعات الجمعية العامة من 20 لغاية 26 أيلول في مقر الأمم المتحدة.وتنص اتفاقية تعود إلى 1947 بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على أن تلتزم السلطات الأمريكية بعدم منع عبور ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر الأمم المتحدة.وفي شباط بعد غزو روسيا لأوكرانيا أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، بما في ذلك منعهما من دخول أراضيها.