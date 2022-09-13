انخفاض حدة الاشتباكات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن حدة الاشتباكات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية انخفضت.



ووفقا لبيان الوزارة: "حتى الساعة 21:00، ظل الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية متوترا، ومع ذلك فقد انخفض بشدة حدة قصف المواقع والمناطق السكنية ومرافق البنية التحتية المدنية الأرمينية".

وأضافت "تواصل القوات المسلحة الأرمينية تنفيذ مهامها القتالية بشكل كامل".