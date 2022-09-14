بـ 90 دقيقة.. روسيا تذكر المانيا بالسبب الحقيقي لازمة الغاز

فيما يلي أبرز تصريحات بوتين حسب بيان الكرملين:ـ مشاكل إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-1" ناجمة عن العقوبات الغربية ضد موسكو، والتي تعيق أعمال الصيانةـ روسيا كانت ولا تزال موردا موثوقا لمصادر الطاقة، ومستعدة للوفاء بجميع التزاماتها.ـ محاولات إلقاء اللوم في مشاكل إمدادات الطاقة الأوروبية على روسيا مثيرة للسخرية، نظرا لعرقلة إمدادات الغاز من قبل سلطات أوكرانيا وبولندا ورفض إطلاق "السيل الشمالي-2".ـ بوتين أكد على "الطبيعة الشاملة" لصفقة الحبوب التي تم إبرامها في 22 يوليو في اسطنبول.ـ بوتين أعرب عن قلقه بسبب عدم التوازن في إمدادات الحبوب الأوكرانية، حيث يذهب جزء صغير منها إلى البلدان الأكثر احتياجا.ـ الجانب الروسي مستعد لتوريد كميات كبيرة من الحبوب للأسواق الخارجية، وكذلك لنقل الأسمدة المحتجزة في الموانئ الأوروبية إلى الدول المحتاجة مجانا.ـ بوتين أبلغ شولتس بعدم إحراز تقدم في إلغاء الحظر على صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.ـ بوتين كشف بالتفصيل عن التدابير المتخذة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان حماية محطة زابوروجيه التي تتعرض لهجمات صاروخية مستمرة من أوكرانيا.