الأردن.. انهيار المبنى يواصل حصد الأرواح والسلطات تعلن وجود اشخاص محاصرين

وذكر الدفاع المدني الأردني، أن "العمارة التي انهارت مكونة من 4 طوابق ومأهولة، مؤكدا وجود اشخاص محاصرين إلى الآن داخل الطوابق المتبقية من العمارة.من جانبها، أعلنت السلطات الأمنية الأردنية تمكن فرق الطوارئ من إنقاذ شخص من تحت أنقاض العمارة، فيما تزال المحاولات جارية للبحث عن ناجين آخرين.إلى ذلك، قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان، إن "مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا تزال تتعامل مع الحادثة، والعمل جار للبحث عن مفقودين آخرين".بدوره، أعلن الأمن العام الأردني "انتشال جثث من تحت أنقاض العمارة السكنية المنهارة "، مبينا إنّ "أحد أسباب انهيار العمارة في اللويبدة أنها قديمة ومتهالكة".