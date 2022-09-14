لبنان.. حريق ضخم في مطمر نفايات طرابلس

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن "الحريق تسبب في انبعاث روائح كريهة وتشكلت بسببه سحابة سوداء غطت المدينة".وأضافت أن "فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق على الفور من أجل التعامل معه وإخماد النيران".فيما افادت مصادر لبنانية، إن "وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تواصل مع قائد الجيش العماد جوزف عون لإرسال طوافات عسكرية للمساعدة في إطفاء الحريق".وأشارت الى ان "مولوي بحث مع وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين كذلك سبل وآلية الإطفاء ومدى خطورة الحريق".ووجه مولوي مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار وفوج إطفاء اتحاد بلديات الفيحاء، "بالتدخل للإطفاء عبر رش الأرض بالمياه وخنق الحريق بالأتربة".