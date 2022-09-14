الاعصار "مويفا" يلغي جمع الرحلات الجوية في شنغهاي

وقالت الشركة المشغلة للمطارين في بيان: "سيعلن مطارا شنغهاي في الوقت المناسب عن التعديلات على الرحلات في المطارين (بودونغ وهونغكياو) عملا بتطور الوضع بالنسبة للإعصار".ويتوقع أن يضرب الإعصار شنغهاي عند الساعة 19:00 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، حسب التلفزيون الصيني العام.ومن المتوقع أن تصاحبه أمطار غزيرة ورياح قوية في المقاطعات الساحلية في شرق البلاد (تشجيانغ، فوجيان) وشنغهاي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.وأمرت سلطات تشجيانغ السفن "بالعودة إلى الموانئ، كما أغلقت المدارس والمواقع السياحية".ويمكن أن يضرب الإعصار مينائي "نينغبو وتشوشان" في جنوب شنغهاي بشكل خاص، وهما من أكبر الموانئ في العالم.و "مويفا" هو الإعصار الثاني عشر الذي يضرب الصين هذه السنة، وفق وسائل الإعلام الرسمية.