جنازة إليزابيث.. بريطانيا تستبعد دولة عربية من قائمة الحضور

وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، إنه سيتم دعوة ممثل عن كوريا الشمالية لحضور الجنازة التي ستقام يوم الاثنين المقبل، مبينا أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء، والأمر نفسه بالنسبة لإيران.وأكد أنه لن يتم توجيه دعوة إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا. لتنضم بذلك إلى روسيا وبيلاروس وميانمار.