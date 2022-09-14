الكشف عن قيمة الخسائر الروسية جراء العقوبات

وتوضح الوثيقة، بحسب وكالة "بلومبيرغ"، حجم الضربات الكبيرة لسوق الأوراق المالية ورأس مال البنوك، بالإضافة إلى 300 مليار دولار مجمدة من احتياطيات النقد الأجنبي بسبب القيود.ولم يضع التقرير قيمة إجمالية للأضرار الناجمة عن العقوبات، التي تركز على النظام المالي، ولا تتناول التأثير على الاقتصاد الأوسع.وامتنعت وزارة المالية الروسية عن التعليق.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال للمسؤولين في تصريحات تلفزيونية الاثنين، إن روسيا تتعامل بثقة مع الضغوط الخارجية مع استقرار الاقتصاد الذي يتجه نحو مسار النمو، حسب تعبيره.