الصحة العالمية تزف خبراً ساراً بشأن نهاية كورونا

السومرية نيوز – متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية إن "النهاية تلوح في الأفق'' لوباء كورونا حيث سجلت الوفيات العالمية أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار 2020، ومع ذلك، في الولايات المتحدة، ظلت وفيات كوفيد ثابتة نسبيا.



وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن جائحة كوفيد قد تقترب من نهايتها، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية

وصلت الوفيات الأسبوعية الجديدة إلى أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي منذ مارس 2020. وسجلت منظمة الصحة العالمية حوالي 11000 حالة وفاة على مستوى العالم في أسبوع من 5-11 سبتمبر، أيلول الجاري، بانخفاض 22% عن الأسبوع السابق.

كما تراجعت الحالات الأسبوعية الجديدة بنسبة 28% في ذلك الوقت، من حوالي 4.2 مليون خلال الأسبوع من 29 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر إلى حوالي 3.1 مليون الأسبوع الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إفادة صحفية الأربعاء "لم نكن قط في وضع أفضل لإنهاء الوباء"، مضيفا "لم نصل إلى هناك بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق".

لكن تيدروس حذر من أن العالم قد يشهد "المزيد من المتغيرات، والمزيد من الوفيات، والمزيد من الاضطرابات والمزيد من عدم اليقين" إذا خفف جهود الاختبار والتلقيح والعلاج.

ومع ذلك، بقيت وفيات كورونا في الولايات المتحدة ثابتة نسبيا، مع تغيير طفيف خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لإحصاءات "إن بي سي نيوز".