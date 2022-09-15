"تخريبي".. أمريكا تبدي موقفاً جديداً من الدور الإيراني في العراق

السومرية نيوز – سياسة

قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران جنيفر جافيتو، انه ليس من حق حكومة الولايات المتحدة أو أي كيان آخر التدخل في تشكيل الحكومة العراقية.



وذكرت جافيتو في مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي، "حل الأزمة العراقية هو في الحقيقة مسؤولية تقع على عاتق كل زعيم سياسي عراقي معني.. ونحن نعتقد أن الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي من خلال الحوار".

وأضافت: "كنا واضحين للغاية طوال عملية تشكيل الحكومة، التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر، أنه ليس من حق حكومة الولايات المتحدة أو أي كيان آخر التدخل أو توجيه تشكيل الحكومة".

ولفتت المسؤولة الأمريكية إلى أن "واشنطن تراقب ما يحدث في العراق عن كثب، وأنها شعرت بالفزع بسبب العنف الذي حدث قبل أسبوعين".

وردا على سؤال بشأن دور إيران في العراق، أوضحت جافيتو أن "واشنطن تعتبر أن طهران شريك مهم جدًا للعراق، ولدى البلدين حدود كبيرة ومصالح مشتركة كبيرة".

وأضافت: "لذا أريد فقط أن أغتنم الفرصة لتكرار ما قلناه من قبل، وهو أننا نعتقد أنه يجب أن يكون للعراق وإيران علاقات إيجابية جيدة ومتينة، لكن يجب أن يكونا إيجابييين في كلا الاتجاهين".

وتابعت: "أعتقد أن ما رأيناه في نهج إيران تجاه العراق حتى الآن كان غالبًا تخريبيا، أعتقد أنه سيكون موضع ترحيب لإيران أن تدعم حوارا شاملا في العراق، لكن في الوقت نفسه، نشجع على احترام السيادة العراقية أكثر مما نراه في تصريحات طهران".