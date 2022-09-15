ارتفاع حصيلة وفيات انهيار المبنى السكني في الاردن

وقالت المديرية في بيان: "ما زالت فرق الإنقاذ تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول المحاصرين كافة".وكان المدعي العام في عمان قرر توقيف 3 أشخاص على ذمة التحقيق في قضية انهيار المبنى، وهم أحد ورثة مالك البناء، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة.ودعا الملك عبد الله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته من فرنسا، إلى التوعية حول كيفية التعامل مع المباني القديمة، والاستعانة بالإشراف الهندسي فيما يخص الأبنية.