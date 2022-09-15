بعد لقاء بوتين وشي.. واشنطن توجه رسالة تحذير إلى بكين

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، ان "هناك ضرورة على أن يتحد العالم وتتضافر جهوده ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".واضاف أن "بلاده تستعد لإرسال حزمة جديدة من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، دون أن يوضح أي تفاصيل أخرى".أتت تلك التصريحات، بعد أن عقد بوتين وشي لقاء ثنائياً بوقت سابق اليوم في سمرقند، أدان فيه الرئيس الروسي "المساعي الأميركية من أجل إقامة عالم أحادي القطب. كما انتقد السياسة الأميركية تجاه جزيرة تايوان شبه المستقلة، والتي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها".فيما أكد شي لنظيره الروسي أن "بكين ترغب بالعمل مع موسكو على اعتبار أن البلدين هما من "القوى العظمى"، وذلك خلال أول زيارة له إلى الخارج منذ بداية انتشار كوفيد"، مضيفا أن "بلاده "تسعى بالتعاون مع موسكو إلى لعب دور توجيهي من أجل بث الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم تهزّه الاضطرابات".يذكر أن هذا اللقاء الصيني الروسي عقد على هامش قمة إقليمية (قمة منظمة شانغهاي).