موسكو تكشف حقيقة تعرض بوتين لمحاولة اغتيال

نفت روسيا، اليوم الخميس، تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى محاولة اغتيال في موسكو.



وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن "ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء في موسكو غير صحيح".