صراع طاجيكستان وقرغيزستان يتجدد.. اشتباكات وجرحى تفترش الحدود

وأعلنت وزارة الصحة القرغيزستانية، أن 18 شخصًا نُقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن أربعة جنود على الأقلّ أُصيبوا "بجروح بأسلحة نارية" في منطقة باتكين في جنوب شرق البلاد.وأفادت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان عن "اشتباكات كثيفة" تدور في المنطقة الحدودية، متّهمة طاجيكستان بـ"قصف الأراضي القرغيزستانية بكل ترسانتها المتاحة" وبمواصلة نشر "معدّات ثقيلة".وأشارت وزارة حالات الطوارئ في قرغيزستان أن سكان قرى حدودية عديدة فروّا من المنطقة التي تشهد معارك.من جانبها، اتّهمت طاجيكستان القوات القرغيزستانية بفتح النار في وقت مبكر الجمعة على مواقع طاجيكية، بدون ذكر سقوط ضحايا لديها حتى الساعة.