غضب ميغان ماركل والأمير هاري بعد حرمان أبنائهما من لقب ملكي

سيطرت حالة من الغضب على الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل بعد رفض القصر الملكي أن يشار إلى ابنيهما بصاحب السمو وصاحبة السمو الملكي، حتى بعد أن يمنحهما جدهما الملك تشارلز الثالث ألقاباً جديدة رسمياً.







وبحسب مصادر، فإن أرتشي وليليبيت، من الناحية الفنية أصبحا أميراً وأميرة بعد وفاة الملكة إليزابيث وتولي الملك تشارلز الثالث، جدهما، العرش، وذلك وفقاً للقرارات والبروتوكولات الصادرة عن الملك جورج الخامس في عام 1917. ولكن بحسب تقارير تم تدولها، فإنه قد لا يتم منحهما اللقب التلقائي صاحب السمو الملكي، والذي يُمنح عادة لأبناء وأحفاد الملك.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن ميغان وهاري خاضا نقاشات متوترة للغاية حول القرار الملكي الذي يجرد ابنائهما من اللقب.