دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

وأضافت الوكالة أن المريض كان عائدا من الخارج عند الاشتباه في إصابته وظهور الأعراض عليه.وأكدت وزارة الصحة أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القردة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول وذلك للحفاظ على الصحة العامة.وبحسب الوزارة فقد تضمنت الخطة توعية العاملين الصحيين بجدري القردة وطرق انتقاله، ووضع آلية للإبلاغ عن الحالات المشتبه بها لإدارة الصحة العامة، وتوفير الاحتياجات المختبرية للتشخيص، إلى جانب تحديد آليات متابعة الحالات وتتبع أثر المخالطين، وتوفير التطعيمات المضادة.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت في 24 يوليو أعلى مستوى من التأهب معلنةً "حال طوارئ صحّية عامّة على نطاق دولي"، لتعزيز مكافحة المرض.وفي 25 أغسطس الماضي، أعلنت المنظمة أنها لاحظت انخفاضا بنسبة 21 في المئة في عدد الإصابات الجديدة بجدري القردة المسجلة في جميع أنحاء العالم، مع بدء تباطؤ المرض في أوروبا.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "في بداية تفشي المرض، كانت معظم الإصابات المبلّغ عنها في أوروبا، والجزء الأقل في القارة الأميركية. وانعكس الوضع حالياً، حيث سجلت أوروبا أقل من 40 في المئة من عدد الإصابات والقارة الأميركية 60 في المئة منها".وأكد في مؤتمر صحفي أنّ "في أميركا اللاتينية خصوصاً يؤدي الوعي غير الكافي أو تدابير الصحة العامة غير الكافية إلى جانب عدم الحصول على اللقاحات، إلى زيادة تفشي المرض".كان انتشار مرض جدري القردة في السابق يقتصر على وسط افريقيا وغربها، وتفشى منذ مايو في أجزاء أخرى من العالم بينها أوروبا والولايات المتحدة، وتم تسجيل 44464 إصابة اعتبارا من 24 أغسطس في العالم، بيد أن عدد الوفيات لم يتجاوز العشرين.