ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في الأردن

وذكرت مديرية الأمن العام، في بيان، إن "فرق الانقاذ وبعد ساعات عمل صعبة ودقيقة تمكنت من اخلاء ثلاث جثث من تحت الانقاض بعد ظهر اليوم الجمعة لتكون حصيلة ما تم التعامل معه 13 وفاة".وأشارت إلى أن "فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عملياتها في الموقع".وحتى الخميس، وبعد يومين من انهيار المبنى، انتشلت عشر جثث من تحت انقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة وهي من أقدم احياء العاصمة الأردنية.