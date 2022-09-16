ثلاثة أضعاف.. برلمان لبنان يوافق على زيادة رواتب الموظفين

باشر مجلس النواب اللبناني، اليوم الجمعة، بمناقشة بنود مشروع الموازنة وبدأ بباب النفقات.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المجلس وافق على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والتعاقديين بمن فيهم العسكريين بـ3 اضعاف.



وخلال جلسة البرلمان اللبنانية لإقرار موازنة 2022، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل، إن "نسب التضخم فاقت الـ100% ونعاني من ركود اقتصادي لأكثر من 4 أعوام، وعلى هذا الأساس أتت هذه الموازنة الطارئة لتصحح أثر التشوهات الناتجة عن الأزمات المتتالية"، داعياً إلى إلحاق الموازنة بـ"خطوات إصلاحية".