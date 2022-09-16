بلينكن: وضع روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب له عواقب وخيمة

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بلينكن قوله إن "إدراج روسيا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب سيكون له عواقب وخيمة على الغرب".وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تتابع يوميا مسألة تبادل محتمل للسجناء مع روسيا، لكنها لا تكشف عن تفاصيل".