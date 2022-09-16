تسجيل اول حالة إصابة بجدري القرود في الصين

وقالت السلطات الصحية في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب البلاد إن "الشخص ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه للحجر الصحي لفيروس كورونا".وبموجب سياسة "صفر كوفيد" في الصين، فإن على الأشخاص الذين يدخلون البلاد التزام حجر صحي يمتد من أسبوع إلى أسبوعين عند الوصول.وقالت لجنة الصحة في المدينة إنه "تم تشخيص حالة المصاب بجدري القردة بعد أن ظهرت عليه أعراض من بينها طفح جلدي، وصنفت الحالة على أنها "إصابة مستوردة".وأضافت اللجنة في تقرير أن "المريض "يخضع لعزل مركزي في أحد المستشفيات وحالته مستقرة"، وأكدت أن "خطر انتقال العدوى منخفض".يذكر أن هونغ كونغ سجلت الأسبوع الفائت أول إصابة بفيروس جدري القردة لدى رجل يبلغ 30 عاما ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه لفترة حجر صحي تفرضها المدينة على الوافدين وتستمر ثلاثة أيام.