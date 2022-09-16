لبنان.. نهاية ازمة اقتحام مصرفين بعد الاتفاق مع المودعين

وذكر موقع قناة "الجديد" اللبناني أن المودع جواد سليم اتفق مع إدارة مصرف "لبنان والخليج" على منحه 15 ألف دولار نقدا، و35 ألف دولار على شكل "شيك" مصرفي".وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، "المودع كريم سرحال خرج من مصرف "البحر المتوسط" في شحيم بعد حصوله على 25 ألف دولار".ونقلت "الجديد" عن مديرة فرع مصرف "لبنان والخليج" أن سليم "قال لنا عند دخوله مسلحا إنه لن يؤذي أحدا، وقد جرى التفاوض معه على هذا الأساس".وكان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قال إنه "لا تمكن استعادة أموال المودعين بقوّة السلاح والعنف، لأن ذلك قد يؤدّي إلى خسارتهم لحقوقهم وأموالهم".وأضاف: "نحن معهم ونحميهم ولكن نحذر من المسّ بالنظام الأمني".وأشار الوزير إلى أن "المدعي العام التمييزي سيصدر الإثنين قرارا حول اقتحامات المصارف".وتعليقا على حوادث اقتحام المصارف التي بلغت ذروتها اليوم، نقل موقع "النهار" عن رئيس "جمعية المودعين"، حسن مغنية، إن "إضراب المصارف حتى الأربعاء ليس الحلّ، لأنّ عشرات عمليات الاقتحام قد تحصل الخميس وأعداد أكبر من المودعين ستتوجّه نحو السلاح لسحب الودائع والمطلوب خلية أزمة للمعالجة".