"أشبه بالمعجزة".. نصر الله يعلق على مسيرة الأربعين في العراق

وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة ختام مسيرة أربعين الإمام الحسين (ع) في بعلبك، إن "مسيرة الأربعين في العراق التي شارك فيها عشرون مليون زائر هي غير مسبوقة في التاريخ من حيث عدد الحشود".وأضاف، أن "مسيرة الأربعين في العراق غير المسبوقة من حيث عدد الحشود رغم درجات الحرارة الخمسينية هي أشبه بالمعجزة"، لافتا إلى أن "هنالك مشهداً تاريخياً في العراق من حيث عدد الحشود الهائل والضخم يتم تجاهله دولياً".وتابع، "نتوجه بالشكر إلى الشعب العراقي ومسؤوليه وكل الجهات في العراق على عظيم كرمهم وجودهم والضيافة والتواضع والمحبة".