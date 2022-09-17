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لبنان تفشل تهريب مليون حبة "كبتاغون" إلى دولة مجاورة للعراق

دوليات

2022-09-17 | 09:37
لبنان تفشل تهريب مليون حبة &quot;كبتاغون&quot; إلى دولة مجاورة للعراق
2,499 مشاهدة

أعلن وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، اليوم السبت، إحباط محاولة لتهريب أكثر من مليون حبة مخدرة إلى الكويت عبر السودان.

وقال مولوي، في تغريدة عبر تويتر، إن "كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون تفوق مليون حبة، ضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت".

وأضاف، أن هذه الكمية "كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت".

وأكد، أن التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد حول هذه الشحنة، وخاطب تجار المخدرات قائلاً: "تجار الموت.. لكم بالمرصاد".
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