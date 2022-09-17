الهند تكشف عن تغييرات في إقليم "جامو وكشمير"

وأكدت الهند في بيان حكومي، إنه "بعد إلغاء المادة 370، أصبحت جامو وكشمير خاضعة لـ 890 قانونا مركزيا، بينما تم إلغاء 250 تشريعا غير عادل للدولة"، مؤكداً "خضع التشريع الإضافي 130 دولة للتغييرات وأدى القضاء على بعض العقبات إلى خلق مناخ عمل موات ونظرا للقيادة القوية للبلاد والاستقرار المتزايد في المنطقة، تدرس الشركات الأجنبية فرص الاستثمار".وأضاف البيان "وقعت جامو وكشمير خمس مذكرات تفاهم أخرى مع مجموعةشركات"، مشيراً الى أنه "حتى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التقى بمندوبين من الإمارات العربية المتحدة بحثًا عن فرص عمل في جامو وكشمير".