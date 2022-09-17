تحليق للطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، بأن الطيران الإسرائيلي حلق في الأجواء اللبنانية، وبالقرب من الحدود السورية.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مساء السبت، أنه سُمعت أصوات انفجارات داخل الأراضي السورية على الحدود الموازية لمدينة الهرمل اللبنانية. وأضافت أن "الطيران العسكري الإسرائيلي حلق في أجواء المدينة قبل قليل".