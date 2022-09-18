مطارات موسكو تلغي أكثر من 20 رحلة جوية!

وتدل المعلومات المنشورة في خدمة "يانديكس جداول" الروسية أن تأخر وإلغاء الرحلات الجوية تم في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو بالعاصمة الروسية.وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن مركز الأرصاد الجوية الروسية عن مستوى "أصفر" لخطر الطقس في موسكو ومقاطعة موسكو بسبب عاصفة رعدية.