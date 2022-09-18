المانيا: لن نتخذ خطوات فردية لإرسال دبابات إلى كييف

ونقل موقع "فونكه" الألماني عن الوزيرة قولها: "لا نريد أن تتخذ ألمانيا خطوات أحادية وفردية، ولن نتخذ قرارات بشأن مثل هذه القضايا إلا بالاتفاق مع شركائنا، وحتى الآن، لم ترسل أي دولة أخرى دبابات قتالية على النمط الغربي لأوكرانيا".يذكر أن كييف تطالب ألمانيا باستمرار بإرسال أسلحة هجومية، لكن برلين قالت مرارا "إنهم لن يتخذوا مثل هذه القرارات بمفردهم".وبحسب تقرير سابق صادر عن وزارة الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، زودت ألمانيا أوكرانيا "بمعدات عسكرية بقيمة 686 مليون يورو".