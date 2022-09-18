بايدن يهدد الصين إذا دعمت روسيا

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بايدن قوله: "اتصلت بالرئيس شي وقلت، إذا كنت تعتقد أن الأمريكيين وغيرهم سيستمرون في الاستثمار في الاقتصاد الصيني بينما تنتهكون العقوبات المفروضة على روسيا، فأنت مخطئ".وأضاف أنه "حسب تقديراته، اليوم لا توجد معلومات عن "إمداد روسيا بأسلحة" من الصين".