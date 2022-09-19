الرئيس الإيراني يتوجه الى الولايات المتحدة الامريكية

وسيلقى الرئيس “رئيسي” كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وتأتي مشاركته في اطار جهود تحقيق ” النظام الدولي العادل عبر التوافق الاقتصادي المتعدد الاطراف”.رئيسي بجانب القاء كلمة ايران في الجمعية العامة والمشاركة باجتماع منظمة اليونسكو، سيلتقي عددا من قادة الدول المشاركة في اجتماع الجمعية العامة.وكان الرئيس الايراني قد شارك الاسبوع الماضي في اعمال قمة منظمة شانغهاي للتعاون في اطار مبادرة ” اقرار نظام دولي عادل عبر التوافق الاقتصادي المتعدد الاطراف”، حيث التقى في سمرقند 10 رؤساء دول منها الصين وروسيا والهند.