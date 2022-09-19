الأمم المتحدة: ثلث سكان العالم دون إنترنت.. إفريقيا أخيراً وأوروبا أولاً

السومرية نيوز – متابعة

نشرت الأمم المتحدة، بيانا بأحدث الإحصاءات، حول نسبة اتصال سكان العالم بالإنترنت، والتي أظهرت أن الثلث تقريبا في عام 2022 لم يتمكنوا من الاتصال بالإنترنت.



وأظهرت كذلك أن أفريقيا الأقل حظا بين دول العالم، حيث بلغت نسبة المستخدمين هناك فقط 40%. بينما أوروبا هي الأوفر حظا بنسبة وصلت إلى 89%. ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم لهذا العام 5.3 مليار شخص. وفي ما يأتي إنفوغراف بالأرقام الورادة في التقرير:

